Крупный онлайн-продавец билетов Sindbad прекратил работу. Участники рынка говорят о предбанкротном состоянии

Крупный онлайн-продавец билетов Sindbad прекратил работу. Заглушка с сообщением о технических проблемах и телефонах поддержки появилась на сайте 23 августа. Компания пообещала возобновить работу в течение одного-двух дней, но по состоянию на 24 августа страница так и не заработала, сообщение о технических проблемах исчезло, телефоны перестали отвечать.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, агентство находится «в предбанкротном состоянии». В частности, Sindbad просрочил платеж системе взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA.

Sindbad входил в пятерку крупнейших российских тревел-агентств по итогам первого полугодия 2018 года. Он продавал около 20 тысяч билетов в месяц. По данным СПАРК, выручка ООО «Синдбад» в 2016 году составила более 75 млн рублей, чистая прибыль — 26,5 млн рублей. 51% компании принадлежит Рашиду Велемееву, 49% — Стивену Карону. Велемеев также является основателем компании ISIC Russia, выдающей карты международных студенческих скидок.