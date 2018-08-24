Финский президент впервые показал своего сына

Президент Финляндии Саули Ниинистё впервые показал публике своего ребёнка, родившегося на следующий день после его инаугурации, 2 февраля. В честь своего 70-летия глава Суоми выложил фото с полугодовалым сыном Ааро и собакой Ленну, которая уже успела прославиться на весь мир.

Подпись: "Споём? – Спасибо всем за поздравления!"

Финны с большим теплом отнеслись к пополнению в президентской семье и даже делали ставки на пол и имя ребенка, а олимпийская сборная связала для малыша плед.

Своеобразным подарком ко дню рождения президента Финляндии Саули Ниинистё, которому сегодня исполняется 70 лет, стали результаты опроса населения страны. По данным Yle, поддержка населения необычайно высока: согласно опросу Taloustutkimus, 87% финнов оценивают деятельность Ниинистё на посту президента как минимум на восемь баллов по десятибалльной шкале. Средний балл, данный гражданами президенту, составил 8,54. В Финляндии президент отвечает за внешнюю политику и практически лишён внутриполитических полномочий, однако четверо из пяти респондентов одобряют его участие во внутренней жизни страны.

Ранее в канцелярии финского президента заявили, что день своего юбилея Ниинистё проведёт на работе. Желающих поздравить главу государства попросили вместо других подарков сделать перевод в благотворительные организации.

В январе 2018 года Саули Ниинистё, который представляет Коалиционную партию, входящую в состав правительства, был переизбран на второй срок уже в первом круге голосования с 1,8 млн голосов избирателей (62,7%). О том, как проходили выборы, читайте в репортаже «Фонтанки.fi».