«Мы, кажется, договорились». Белоусов обсуждает с бизнесменами изъятие у них сверхдоходов

Помощник Путина Андрей Белоусов перед началом встречи в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что с бизнесменами, кажется, «договорились» об изъятии у них сверхдоходов. Об этом 24 августа пишет РБК.

Напомним, Белоусов предложил изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов у 14 компаний металлургической отрасли и производителей удобрений. Журналист РБК уточнил — с кем именно удалось договориться помощнику президента. Тот ответил, что с РСПП.

Ранее в Союзе промышленников резко раскритиковали идею Белоусова. Там уверяли, что «инициатива приведет к массовому уходу инвесторов». Почему позиция теперь изменилась, пока неизвестно.