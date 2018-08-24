«Мы, кажется, договорились». Белоусов обсуждает с бизнесменами изъятие у них сверхдоходов
Помощник Путина Андрей Белоусов перед началом встречи в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что с бизнесменами, кажется, «договорились» об изъятии у них сверхдоходов. Об этом 24 августа пишет РБК.
Напомним, Белоусов предложил изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов у 14 компаний металлургической отрасли и производителей удобрений. Журналист РБК уточнил — с кем именно удалось договориться помощнику президента. Тот ответил, что с РСПП.
Ранее в Союзе промышленников резко раскритиковали идею Белоусова. Там уверяли, что «инициатива приведет к массовому уходу инвесторов». Почему позиция теперь изменилась, пока неизвестно.
Справка:
Напомним, 9 августа стало известно о предложении Андрея Белоусова изъять у металлургов и производителей удобрений сверхдоходы за 2017 год. СМИ сообщали о положительной резолюции президента РФ на документе, но позже глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь идет о согласии проработать вопрос.
В списке оказалось 14 металлургических, химических и горнодобывающих компаний, в частности, Polymetal, Русская медная компания, UC Rusal и «Сибур». Всего, по подсчетам помощника Владимира Путина, отчуждение сверхприбыли этих компаний должно пополнить госбюджет на 513,7 млрд рублей. Деньги было предложено потратить на исполнение «майских указов» президента России.