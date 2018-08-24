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Город
24.08.2018 12:21
Печать

Детская площадка за «колючкой». Власти Омска объяснили, почему дети играют в декорациях зоны

Фотографию необычной детской площадки опубликовали омские пользователи соцсетей. Внутри она стандартная — из пластика, железа и дерева, а вот снаружи обтянута сеткой и колючей проволокой. 24 августа в мэрии Омска прокомментировали вызывающий вопросы объект. 

«Нам стало известно, что это частный детский сад. Администрация города курирует только ведомственные принадлежности, наши муниципальные детские сады, а это частный детский сад. Это чья-то частная инициатива. Мы не можем за нее отвечать», – передает слова пресс-службы издание «Говорит Москва». 

 

В мэрии считают, что руководство детского сада таким нехитрым способом позаботилось о безопасности горок и качелей.

«Я вижу эту фотографию. Скорее всего, это сделали просто для того, чтобы не растащили ночью эту площадку. Здесь никакой угрозы жизни и здоровью детей нет».

Действительно, площадка частной детской студии располагается на улице Завертяева, а это — самая окраина Омска. В свете этой информации применение колючей проволоки в украшении площадки можно считать оправданным.

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