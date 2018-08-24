В Петербурге пройдёт турнир среди сильнейших команд Европы по регби на колясках

В Северной столице в предстоящие выходные во второй раз пройдет Кубок Санкт-Петербурга по регби на колясках. В нем примут участие сильнейшие команды Европы. Поддержать спортсменов может прийти любой желающий, вход свободный.

Турнир пройдет 25 и 26 августа в Центре физической культуры, спорта и здоровья Приморского района (ул. Нижне-Каменская, д.1) во второй раз. В этом году турнир вновь объединит команды из Москвы, Петербурга, Финляндии (лидер прошлого сезона) и впервые участие примут игроки из Германии., рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Сборная Северной столицы настроена на достойное выступление и готова проявить свои силы в полном объеме. «На первом этапе Чемпионата России, который прошел в апреле, наша команда показала второй результат. Мы активно тренировались все лето и матчи предстоящего Кубка покажут, как мы готовы. А в октябре двое наших спортсменов Артём Ишин и Иван Цибульский выступят на Чемпионате Европы в составе сборной России», – сказал Владимир Бусыгин, руководитель и тренер петербургского клуба по регби на колясках.