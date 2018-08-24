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Бизнес
24.08.2018 12:16
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Россия «отвяжет» оружейные сделки от доллара. Идею поддержали страны-партнеры

Американская валюта может потерять хождение при расчетах за сделки России с партнерами в рамках военно-технического сотрудничества. Иностранные коллеги готовы перейти на национальные валюты, сообщил 24 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По словам руководителя ФСВТС, решать вопрос об отказе от расчета в долларах и переходе на нацвалюты необходимо с каждой страной-партнером индивидуально. При этом одним из ключевых моментов является востребованность национальных валют.

«Важно, что сегодня партнеры проявляют готовность на переход в расчетах на национальные валюты», — цитирует Шугаева РБК.

Доллар для расчетов по сделкам в рамках ФТС является крайне неудобной валютой, так как, по словам главы службы, банковская система нередко замораживает долларовые платежи. 

Ранее в рамках проходящего в подмосковной Кубинке форума «Армия-2018» возглавляющий «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил о том, что ведутся переговоры о взаиморасчетах по сделкам в рамках ВТС в нацвалютах России, ОАЭ, Китая и Индии.

Стремление Москвы и стран-партнеров по ВТС уйти при расчете за оружейные сделки от доллара продиктовано, прежде всего, санкциями США. Вашингтон с 27 августа введет запрет на поставку в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, а также на ввоз в РФ американских продуктов двойного назначения. Так Соединенные Штаты отреагировали на отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании. 

Санкции затронут сферу ВТС, и Россия намерена форсировать переход на национальные валюты в рамках военного сотрудничества. Партнеры Москвы, заявил 22 августа Михеев, с пониманием относятся к ситуации, так как мера затронет все страны, сотрудничающие с Россией в рамках ВТС.

 

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