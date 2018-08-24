Setl Group награжден «Звездой качества» как лучшее предприятие страны

Setl Group

Setl Group стал лидером Всероссийского рейтинга «Звезда качества» и признан лучшим предприятием страны в Северо-Западном федеральном округе. Рейтинг составлен на основании данных Росстата.

Эксперты провели анализ основных финансово-экономических показателей ведущих строительных компаний, по результатам которого Setl Group признан лучшим. Напомним, по итогам 2017г. произошло увеличение объемов операционной деятельности холдинга: рост объема ввода Setl Group по общей площади объектов составил 28% (1,22 млн кв. м против 0,95 млн кв. м годом ранее), продажи холдинга в денежном выражении увеличились на 9%. Выручка Setl Group по МСФО за 2017 г. выросла на 62,4% по сравнению с 2016 г. и составила 99,7 млрд руб. Показатель EBITDA составил 10,3 млрд руб. и увеличился на 29,3% по сравнению с 2016 г.

Отличные финансовые результаты холдинга отметили и крупнейшие рейтинговые агентства. Так, национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group до BBB+(RU), прогноз «Стабильный», который в настоящее время является максимальным публичным кредитным рейтингом АКРА, присужденным компаниям в секторе «Строительство и недвижимость». АКРА также присвоило выпуску биржевых процентных документарных облигаций ООО «Сэтл Групп» (RU000A0ZYEQ9) кредитный рейтинг ВВВ+ (RU). А рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Холдингу Setl Group на уровне «B+». Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». В настоящее время международный рейтинг «В+» является наивысшим публичным рейтингом в России от S&P Global Ratings для девелоперских компаний.

Справка о компании Setl City