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«Смертный приговор» 50 россиянам в Киеве от запрещенного «Правого сектора» заинтересовал Следственный комитет РФ

Участники запрещенного в РФ «Правого сектора» стали фигурантами уголовного дела, возбужденного российским Следственным комитетом. Их «смертный приговор» 50 силовикам, судьям и чиновникам СК воспринял реально — как посягательство на жизнь должностных лиц. 

Как сообщает 24 августа Следком, фигурантами уголовного дела стали участники «Центрального национального суда» (структурного подразделения запрещенного «Правого сектора») по фамилиям Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко, а также их соратники. 10 мая текущего года в Киеве они «вынесли смертный приговор» 50 россиянам – должностным лицам государственных, судебных и правоохранительных органов. Приговор предполагалось реализовать в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами».  

Все приговоренные к «высшей мере наказания» впали в немилость к экстремистам в связи с вердиктом Киевского суда Симферополя от 15 мая 2015 года. Тогда суд посадил на 4 года и 2 месяца Александра Костенко – за избиение  сотрудника «Беркута» во время массовых беспорядков на Майдане, а также за  незаконное ношение огнестрельного оружия. Решив отомстить за товарища, Биковницкий, Малиновская и их соратники и вынесли «приговор» тем, кто имел отношение к расследованию дела Костенко. 

Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению убийств, а также о посягательстве на жизнь госдеятелей; лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование; сотрудников правоохранительных органов. Вменяется участникам «суда» также организация экстремистского сообщества и участие в его деятельности. В ближайшее время фигуранты получат статус обвиняемых, их объявят в международный розыск. Следствие также будет ходатайствовать об их заочном аресте. 

Также по делу привлекут руководство «Правого сектора», включая Дмитрия Яроша — за указания вершителям экстремистского «правосудия». 

 

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