Вегетарианский день в армии возмутил министра обороны Финляндии

Решение Сил обороны Финляндии ввести вегетарианский день вызвало недоумение министра обороны Юсси Ниинистё. Он потребовал объяснений у армейского руководства. Об этом 24 августа сообщает Yle.

На днях стало известно, что служащих финской армии будут дважды в неделю кормить полностью растительной едой либо на обед, либо на ужин. В качестве аргумента назвали пользу растительной пищи и изменение климата, подчеркнув, что причина — вовсе не в экономии средств.

Ниинистё был неприятно удивлён нововведением. Он подчеркнул, что лишь полпроцента призывников являются вегетарианцами, поэтому введение вегетарианского дня выглядит идеологически мотивированным.