«ВКонтакте» просит пользователей по месяцу ждать отчетов о собранных о них данных

Европейские пользователи «ВКонтакте», которые уже сейчас, в отличие от россиян, имеют право получать отчеты о собранных о них данных с момента регистрации в соцсети, столкнулись с довольно длинными сроками ответа.

Несколько пользователей «ВКонтакте», проживающих в Евросоюзе, по просьбе «Фонтанки» запросили данные о себе у службы поддержки соцсети на основании «Общего регламента по защите данных» ЕС, известного под аббревиатурой GDPR. Сначала их попросили подождать 32 часа, а потом предупредили, что ожидание затянется еще на месяц, так как «такие вопросы могут рассматриваться довольно долго».

– Мы всегда в полной мере соблюдаем законодательство, и GDPR — не исключение. GDPR предусматривает обязанность ответить в течение месяца (трёх месяцев в исключительных случаях с объяснением задержки). Сбор информации действительно может занять значительное время, но обычно мы предоставляем её быстрее, – прокомментировали ситуацию «Фонтанке» в пресс-службе «ВКонтакте». – Если пользователь обратился с запросом данных в рамках GDPR, агент откроет вопрос и предупредит о сроках предоставления информации в соответствии с GDPR.

При этом во «ВКонтакте» отметили, что не наблюдают заметного роста запросов в рамках GDPR, и вновь пообещали в ближайшее время обеспечить «такую же прозрачность» для всех пользователей соцсети.