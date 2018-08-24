Мужчина получил удар током у трансформаторной будки на Вадима Шефнера

Молодого мужчину ударило током во дворе ЖК «Я – романтик» на Невской губе в Петербурге. Скорая забрала его от трансформаторной подстанции.

35-летний житель дома №14, корпус 1, по улице Вадима Шефнера вечером 23 августа при невыясненных обстоятельствах получил мощный удар током. Травму, по словам пострадавшего, он получил у трансформаторной будки во дворе.

У мужчины термический ожог спины, ссадины лица и темени. Пострадавший был доставлен в кардиореанимационное отделение НИИ скорой помощи.

Специалисты «Ленэнерго» утром 24 августа осмотрели трансформаторные подстанции на улице Вадима Шефнера. По их словам, объекты работают в штатном режиме, без нарушений безопасности и замечаний к эксплуатации. Следов проникновения сторонних лиц в будки нет.