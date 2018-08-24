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Финляндия
24.08.2018 11:36
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Выходные в Финляндии 25-26 августа: фрик-кабаре, Барби-икона и Franz Ferdinand в бассейне

В этот уик-энд в Хельсинки в разгаре фестиваль искусств. В центре столицы устроят водную вечеринку под открытым небом. Тампере и Иматра порадуют гурманов, а Котка и Лаппеенранта зажгут в честь конца лета.

Выходные в Финляндии 25-26 августа: фрик-кабаре, Барби-икона и Franz Ferdinand в бассейне

Julia Kivela / Visit Helsinki

В выходные в Финляндии ожидается от +17 до +20 градусов Цельсия, возможны дожди. В субботу осадки выпадут на востоке страны, а в воскресенье переместятся в центральные регионы.

В Хельсинки продолжается крупнейший в Финляндии фестиваль искусств Helsingin Juhlaviikot, отмечающий в этом году свое 50-летие. В эти выходные в здании Финской национальной оперы покажут работу современного американского хореографа Кайла Абрахама Live! The Realest MC, основанную на истории Пиноккио. А в театре кукол Sampo представят британскую постановку Meet Fred, в которой марионетка сталкивается с предрассудками мира людей. В шатре Huvila в субботу выступит украинская группа Dakh Daughters, работающая в жанре фрик-кабаре, а в воскресенье программой для детей порадует оркестр Pikku Papu.

А в рамках дружественного фестиваля Viapori Jazz в субботу на разных площадках состоятся сразу три концерта финских и зарубежных музыкантов. В частности, с оригинальной программой саундтреков к популярным сериалам выступит финский коллектив Borta Beast.

В бассейном комплексе Allas Sea Pool рядом с колесом обозрения в выходные будут веселиться c музыкой, танцами, цирковыми номерами и мыльными пузырями. Оплачивается только входной билет (14 евро для взрослых и 7 евро для детей). А 26 августа там выступит британская инди-рок-группа Franz Ferdinand.

В порту Вуосаари устроят праздник в субботу с 11 до 15 часов. Посетители смогут не только насладиться музыкальной программой, но и побывать на борту трех судов: патрульного судна финских пограничников Turva, военного корабля Hämenmaa и пассажирско-грузового судна Finnlines.

В Национальном музее до воскресенья можно успеть посетить выставку «Барби – икона», где рассказывается об истории этой культовой игрушки. На экспозиции представлено более 400 кукол.

А в Теннисном дворце в субботу можно услышать пятую симфонию Яна Сибелиуса в исполнении виртуального оркестра с 360-градусной панорамой. Вход бесплатный.

В субботу жители Хельсинки устроят традиционный день уборки. В этот день финны расхламляют свои шкафы и выставляют вещи на продажу. Однодневные блошиные рынки горожане могут устроить даже в своем дворе. Адреса можно найти на карте.

Поклонники спорта в субботу могут приобщиться к Хельсинкскому марафону или к забегу на 10 км. Регистрация открыта до 24 августа. Будут бежать марафон в субботу и в Тампере.

Также 25 августа в Мянття, неподалеку от Тампере, пройдет фестиваль гастрономии и искусств. Лучшие шефы Финляндии покажут свое мастерство, а известный шведский повар Пол Свенссон представит оригинальный вегетарианский ужин из 8 блюд.

Любители вкусной еды могут отправиться и на гастрономический фестиваль в Иматре. На площади Инкеринаукио 25 августа с 10 до 20 часов можно будет попробовать греческие закуски, немецкие колбаски, куриные снеки по африканским рецептам, различные варианты пиццы и бургеры. У торговцев можно будет приобрести разнообразные сыры, специи и кофе.

В Коуволе в эти выходные пройдет заключительный этап чемпионата Финляндии по ралли-кроссу, в котором примут участие гонщики на мощных машинах класса суперкар.

Ещё в Коуволе 25 августа с 9 утра на пешеходной улице Мански устроят праздник сбора урожая, на котором можно приобрести фермерские продукты и изделия ручной работы. А луна-парк Тюккимяки в субботу завершит сезон праздничным концертом и салютом.

В Котке в субботу состоится Ночь древних огней. Этот праздник в городах Балтийского моря традиционно отмечается в последнюю субботу августа. Люди ежегодно выходят на берег моря и зажигают костры, факелы или свечи. В морском парке Екатерины в 19 часов начнется развлекательная программа, а в 20:30 будет зажжен большой костер.

В Лаппеенранте праздник «Портовые огни» будет проходить 25 августа на Портовой площади и в парке Rantapuisto с 14 до 23 часов. Гостей ждут музыкальные и цирковые представления, огненное шоу, парад кораблей и салют.

Также суббота в Лаппеенранте станет днем Гала-балета. 25 августа на сцене городского театра покажут три представления. В этом году в Финляндию приехал один из старейших танцевальных коллективов Нидерландов Introdans.

А в воскресенье в Лаппееенранте завершится сезон летних концертов. В 14:00 начнется концерт духовой музыки в парке Pusupuisto, в 16:00 состоится коллективное пение в Летнем театре в крепости, а в 18:00 там же устроят народные танцы. Вход на мероприятия бесплатный.

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