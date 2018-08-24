Датчик задержал отправку петербургского рейса из Сочи на 6 часов

Пассажиры рейса, который должен был вылететь из Сочи в Петербург 24 августа в 05:40, отправятся домой только в полдень. Причиной шестичасовой задержки стала ошибка датчика.

Как «Фонтанке» рассказали в пресс-службе «Нордавиа», причиной задержки рейса 5Н830 стал сигнал датчика о вибрации двигателя «Боинга», который сработал прямо перед вылетом. Капитан воздушного судна принял решение отменить полет до выяснения деталей. Пассажирам, по заверениям авиаперевозчика, во время ожидания были предоставлены все необходимые услуги, включая питание.

Чуть позже выяснилось, что злополучный датчик некорректно сообщил экипажу о неполадках.

Тем временем «Нордавиа» приняла решение отправить людей на резервном самолете партнерской компании Red Wings в полдень.