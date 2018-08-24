Европейский университет со второй попытки объявил начало приемной кампании
Европейский университет в Петербурге, получивший в августе лицензию на образовательную деятельность, объявил начало приемной кампании. Частный вуз предлагает обучение с 1 октября по 13 магистерским направлениям.
Как рассказали «Фонтанке» в ЕУ, с 24 августа по 12 сентября приемная комиссия будет открыта для абитуриентов. Поступить можно будет на 13 магистерских программ шести факультетов.
Объявить прием удалось лишь со второго раза. Ранее Европейский университет заявил о начале кампании еще до того, как получил на руки оригинал лицензии из Рособрнадзора. Чтобы не допустить ошибок, в ректорате решили отложить прием на несколько дней. Предполагается, что после того как абитуриенты сдадут документы в вуз, их ждут вступительные экзамены. С 1 октября начнется учебный год.
Напомним, что Рособрнадзор снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью 10 августа. Этому предшествовала двухлетняя борьба ЕУ за возможность обучать студентов.
Справка:
Гонения на Европейский университет начались в 2016 году. По сути, их инициатором стал бывший городской, ныне думский депутат Виталий Милонов, которому якобы студенты пожаловались на то, что их заставляли писать работы в защиту ЛГБТ. Некоторые связывали полосу невезения с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина (членом попечительского совета вуза) — будто бы проблемы были выгодны его политическим конкурентам. Последние два года Европейский выполнял функции научного центра. Защитники университета митинговали, писали петиции, письма и запросы.
Европейский университет был основан в 1994 году, он стал одним из первых частных университетов в России. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.