Европейский университет со второй попытки объявил начало приемной кампании

Европейский университет в Петербурге, получивший в августе лицензию на образовательную деятельность, объявил начало приемной кампании. Частный вуз предлагает обучение с 1 октября по 13 магистерским направлениям.

Как рассказали «Фонтанке» в ЕУ, с 24 августа по 12 сентября приемная комиссия будет открыта для абитуриентов. Поступить можно будет на 13 магистерских программ шести факультетов.

Объявить прием удалось лишь со второго раза. Ранее Европейский университет заявил о начале кампании еще до того, как получил на руки оригинал лицензии из Рособрнадзора. Чтобы не допустить ошибок, в ректорате решили отложить прием на несколько дней. Предполагается, что после того как абитуриенты сдадут документы в вуз, их ждут вступительные экзамены. С 1 октября начнется учебный год.

Напомним, что Рособрнадзор снова разрешил учебному заведению заниматься своей деятельностью 10 августа. Этому предшествовала двухлетняя борьба ЕУ за возможность обучать студентов.