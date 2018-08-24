В СИЗО Петербурга найден мертвым осужденный. Он жаловался в Верховный суд на сговор своего адвоката с прокурором

Приговоренный к 15 годам колонии за убийство Артур Агавелов погиб в следственном изоляторе Петербурга. Он оставил предсмертную записку, в которой попросил никого не винить, кроме судьи.

Как стало известно «Фонтанке» 24 августа, тело Агавелова нашли в СИЗО-5 на Арсенальной улице три дня назад. Он содержался в камере на четырех человек. Остался один, когда соседи вышли на дневную прогулку.

После себя осужденный оставил записку. Из нее следовало, что смысл жизни утрачен после приговора, который 7 мая 2018 года ему вынесла судья Санкт-Петербургского горсуда Ирина Фурманова. Убийство с расчленением, квартирное мошенничество и еще несколько сопутствующих преступлений она оценила в пятнадцать лет.

Агавелов не согласился с приговором и составил апелляционную жалобу в Верховный суд. 9 августа ее рассмотрели. Как следует из текста апелляционного определения, осужденный был недоволен тем, что его ввели в заблуждение собственный адвокат и прокурор.

«В апелляционной жалобе осужденный Агавелов А.Г. выражает несогласие с постановленным по делу приговором, указывая на его несправедливость; просит о сокращении назначенного ему срока лишения свободы, ссылаясь на то, что по предложению его защитника – адвоката Вертикова Г.Г. он (Агавелов А.Г.) признал обвинение в полном объеме, так как имелась договоренность с государственным обвинителем, который должен был предложить суду назначить ему лишение свободы на срок 13 лет», – говорится в определении.

Государственный обвинитель Наталья Цепкало просила в прениях для Агавелова 17 лет колонии.

Адвокат Григорий Вертиков занялся защитой прав обвиняемых и подсудимых недавно. Статус он получил 24 июня 2015 года, через три месяца после того, как был уволен по дискредитирующим мотивам с должности следователя ГУ МВД Петербурга и области. Вертиков сел пьяным за руль и устроил аварию. Его лишили прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Григорий Вертиков отрицает сговор с прокурором Цепкало, назвав апелляционную жалобу в Верховный суд домыслами Агавелова.

«Никакой договоренности не было. Как это может быть, чтобы адвокат шел договариваться с судьей и прокурором?» – изумился Григорий Григорьевич в телефонном разговоре с «Фонтанкой».

По факту смерти Агавелова проводится доследственная проверка. Все подробности этого дела читайте в материале "Фонтанки".