Содержание КАД за 9 млрд рублей без конкуренции снова достается «Росдорстрою»

Компания «Росдорстрой» снова выиграла конкурс на содержание кольцевой автомобильной дороги в Петербурге. Она стала единственным участником закупки, поэтому контракт с ней будет заключен по максимальной цене — 9,17 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

Согласно документации, в перечень работ, которые должен выполнить будущий подрядчик, входит не только уборка дорожного полотна и остальных сооружений, но также организация временных ограничений движения, эвакуация автомобилей, попавших в ДТП, и ликвидация незаконных съездов с КАД. По проекту контракта, соглашение рассчитано на срок с первого дня 2019 года до 30 июня 2023-го.

Эта закупка благодаря общественникам уже попала в поле особого внимания Федеральной антимонопольной службы. Спустя сутки после объявления конкурса на аукционную документацию пришла жалоба в центральный аппарат ФАС, который независимо от региона рассматривает обращения, если речь идет о закупках на сумму более 1 млрд рублей. Общественная организация «СТОПкартель», выступившая заявителем, посчитала, что контракт написан под конкретную компанию. ФАС частично согласилась с доводами общественников и предписала устранить нарушения.

«Росдорстрой» и сейчас занимается уборкой КАД. Компания традиционно выигрывает тендеры на эти работы. Контракт стоимостью 3,2 млрд рублей с компанией заключен в 2016 году и рассчитан до конца 2018-го.