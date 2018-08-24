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Общество
24.08.2018 11:15
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США обвиняют российскую «фабрику троллей» в антипрививочной пропаганде

Аккаунты, имеющие отношение к российской «фабрике троллей», спорят в Интернете о вреде прививок, чтобы «посеять разлад» в американском обществе. Так считают ученые из Университета Джорджа Вашингтона. Они изучили  твиты противников и сторонников прививок, после чего опубликовали результаты исследования в American Journal of Public Health. 

Ученые с помощью спецслужб определили, что аккаунты связаны с Россией. Более того, адреса совпадают с теми, владельцы которых, по мнению конгресса, вмешивались в выборы президента в 2016 году с помощью распространения вредоносных программ. Тролли и боты спорили на тему прививок в 22 раза чаще, чем обычные люди. 

Авторы подозрительных записей говорили не только о вреде прививок, но и об их пользе. Они, по мнению американцев, разжигали конфликт, обращаясь к теме имущественного неравенства, религиозным и расовым вопросам, например, говорили о «белом геноциде». Тема продвигалась под хештегом #VaccinateUS. Большинство записей под этим тегом сделали представители «фабрики троллей».

«Эти тролли, похоже, используют проблему вакцинации в качестве клина, разжигая разногласия в американском обществе», — говорит один из исследователей Марк Дредзе. Выступая на обеих сторонах, тролли подрывают доверие общества к вакцинации, чем подвергают людей риску заражения инфекциями, уверены ученые.

Справка:

Напомним, 15 марта минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее, 16 февраля, американский минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». В ноябре прошлого года бизнесмен опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы.

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