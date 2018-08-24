США обвиняют российскую «фабрику троллей» в антипрививочной пропаганде

Аккаунты, имеющие отношение к российской «фабрике троллей», спорят в Интернете о вреде прививок, чтобы «посеять разлад» в американском обществе. Так считают ученые из Университета Джорджа Вашингтона. Они изучили твиты противников и сторонников прививок, после чего опубликовали результаты исследования в American Journal of Public Health.

Ученые с помощью спецслужб определили, что аккаунты связаны с Россией. Более того, адреса совпадают с теми, владельцы которых, по мнению конгресса, вмешивались в выборы президента в 2016 году с помощью распространения вредоносных программ. Тролли и боты спорили на тему прививок в 22 раза чаще, чем обычные люди.

Авторы подозрительных записей говорили не только о вреде прививок, но и об их пользе. Они, по мнению американцев, разжигали конфликт, обращаясь к теме имущественного неравенства, религиозным и расовым вопросам, например, говорили о «белом геноциде». Тема продвигалась под хештегом #VaccinateUS. Большинство записей под этим тегом сделали представители «фабрики троллей».

«Эти тролли, похоже, используют проблему вакцинации в качестве клина, разжигая разногласия в американском обществе», — говорит один из исследователей Марк Дредзе. Выступая на обеих сторонах, тролли подрывают доверие общества к вакцинации, чем подвергают людей риску заражения инфекциями, уверены ученые.