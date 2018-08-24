На Новой сцене Александринки Арина Фауль даст благотворительный концерт

На Новой сцене Александринского театра 26 августа пройдет благотворительный концерт в поддержку программы наставничества для детей «Старшие Братья Старшие Сестры».

Молодой композитор и исполнитель Арина Фауль с командой из семи звёздных музыкантов презентует новую авторскую программу «Ray Garden». Концерт пройдет в рамках проекта театра «Джаз на Новой Сцене».

«Ray Garden» – это взрывной фанк и лиричный нео-соул, вдохновленный лучшими западными традициями. На концерте зрителей ждет интерактивная инсталляция и световое шоу.

Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на развитие программы индивидуального наставничества для детей «Старшие Братья Старшие Сестры» в Петербурге, волонтером которой является Арина Фауль.

«Старшие Братья Старшие Сестры» – социализация ребенка путем простого человеческого участия, принятия, любови – дружбы. Как же прекрасно, что через творчество Арины у нас есть возможность рассказать об удивительных историях дружбы взрослого и ребенка; изменить отношение общества к детям из неблагополучного окружения и к самой идее благотворительности, показать пример красивого, честного и осознанного участия», – говорит руководитель «Старшие Братья Старшие Сестры» в Петербурге Ануш Овсепян.

«Идея благотворительности наполнила концерт бо́льшим смыслом. Наши слушатели не только насладятся музыкой, но и примут участие в добром деле. Новая программа «Ray Garden» – это приглашение зрителя в наш музыкальный мир, где каждая песня – это одна большая история. Видео-арт и световые инсталляции помогут гостям прочувствовать нашу музыку еще глубже», – сказала в свою очередь Арина Фауль, бендлидер и идеолог проекта.