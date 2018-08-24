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24.08.2018 11:12
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На Новой сцене Александринки Арина Фауль даст благотворительный концерт

На Новой сцене Александринского театра 26 августа пройдет благотворительный концерт в поддержку программы наставничества для детей «Старшие Братья Старшие Сестры».

Молодой композитор и исполнитель Арина Фауль с командой из семи звёздных музыкантов презентует новую авторскую программу «Ray Garden». Концерт пройдет в рамках проекта театра «Джаз на Новой Сцене».

«Ray Garden» – это взрывной фанк и лиричный нео-соул, вдохновленный лучшими западными традициями. На концерте зрителей ждет интерактивная инсталляция и световое шоу.

Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на развитие программы индивидуального наставничества для детей «Старшие Братья Старшие Сестры» в Петербурге, волонтером которой является Арина Фауль.

«Старшие Братья Старшие Сестры» – социализация ребенка путем простого человеческого участия, принятия, любови – дружбы. Как же прекрасно, что через творчество Арины у нас есть возможность рассказать об удивительных историях дружбы взрослого и ребенка; изменить отношение общества к детям из неблагополучного окружения и к самой идее благотворительности, показать пример красивого, честного и осознанного участия», – говорит руководитель «Старшие Братья Старшие Сестры» в Петербурге Ануш Овсепян.

«Идея благотворительности наполнила концерт бо́льшим смыслом. Наши слушатели не только насладятся музыкой, но и примут участие в добром деле. Новая программа «Ray Garden» – это приглашение зрителя в наш музыкальный мир, где каждая песня – это одна большая история. Видео-арт и световые инсталляции помогут гостям прочувствовать нашу музыку еще глубже», – сказала в свою очередь Арина Фауль, бендлидер и идеолог проекта.

Справка:

Арина Фауль – молодой композитор и исполнитель, стремящаяся задать новую планку звучания независимой музыки в России» (Jazz People). Работала с джазовыми биг-бендами, Сергеем Шнуровым, выступала в Московском Доме Музыки, Останкино. Первый сольный концерт этой весной в клубе Гештальт – сразу же sold out. Арина сама пишет большую часть материала, ориентируясь в звучании на таких мировых fusion-титанов как Robert Glasper, Snarky Puppy и Funk Apostles. (Live-video 1, live video 2).

«Старшие Братья Старшие Сестры России» – часть международной программы Big Brothers Big Sisters International, одной из самых эффективных программ индивидуального наставничества для детей, нуждающихся в поддержке. Программа оказывает помощь детям из госучреждений, семей, ребятам с ограниченными возможностями. Волонтеры-наставники становятся «старшими братьями и старшими сестрами» для детей, которым нужна поддержка своего взрослого друга.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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