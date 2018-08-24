В Петербурге будут судить «решальщика», предлагавшего свободу главе «Воентелекома» за миллион евро

В Выборгский суд Петербурга поступило дело мелкого предпринимателя Романа Каныгина. Его предложение за миллион евро освободить от ответственности фигуранта дела «Воентелекома» следствие расценило как попытку мошенничества в особо крупном размере.

О регистрации дела 24 августа сообщает пресс-служба судов Северной столицы. Находящийся с мая под домашним арестом фигурант свою вину признал.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этом деле. Наручники на Каныгина надели в ресторане «Лесной», когда он получил — как он думал — миллион евро. А на самом деле — муляж денег, потому что передача проходила под наблюдением ФСБ. В спецслужбы обратился профессор Евгений Давыдов, основатель НИИ «Масштаб». Именно у него просили крупную сумму денег, обещая освободить от уголовной ответственности сына — Александра Давыдова, главу «Воентелекома». Топ-менеджер «дочки» Минобороны с декабря 2017-го арестован по делу о хищении 460 млн рублей.

Занимающийся отделкой квартир и поставкой полуфабрикатов Каныгин вряд ли мог на что-то повлиять. Поэтому его «коммерческое предложение» следствие расценило как попытку мошенничества.