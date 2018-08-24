Утомлённый солнцем петербуржец украл на вокзале сотню порций мороженого

Четыре коробки с мороженым похитил ранее судимый сладкоежка на Балтийском вокзале в Петербурге. Вор воспользовался занятостью продавщицы.

Как сообщили 24 августа в городском управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, мужчина 42 лет в жаркий день не устоял перед пломбиром. Облюбовав торговую лавку с мороженым на вокзале, он дождался, пока продавец отвлечется на покупателя, и проник в кладовку.

"Злоумышленник, утомленный жарким летним солнцем, воспользовавшись невнимательностью женщины, тайно проник в подсобное помещение и совершил хищение более ста порций мороженого из холодильника", – сообщает пресс-служба петербургской транспортной полиции.

К тому времени, когда вора задержали, мороженого при нем уже не было. Успел ли он съесть всю сотню стаканчиков, неизвестно. В отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело о краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы.