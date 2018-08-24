Рубль продолжает укрепляться на торгах. Он растет вместе с нефтью

Упав накануне до минимума с начала года, российский рубль продолжает восстанавливать свои позиции. На открытии торгов на Московской фондовой бирже 24 августа рубль отыграл почти 40 копеек по отношению к доллару. Теперь американская валюта торгуется чуть меньше чем за 68 рублей.

Евро, в свою очередь, опустился на почти на 30 копеек. По данным на 10.25, за европейскую валюту дают 78,44 рубля.

Укрепление российской валюты происходит на фоне роста цены нефти марки BRENT, которая составляет сегодня 75,20 доллара за баррель.