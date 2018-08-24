«Прокурор обещал 13 лет». Житель Петербурга перед смертью рассказал, как у него выманили признание в убийстве

Осужденный Артур Агавелов найден мертвым в следственном изоляторе Петербурга. Оставленная записка посвящена слишком строгому, по мнению автора, приговору. За месяц до смерти Агавелов попросил Верховный суд пересмотреть приговор, так как по совету адвоката он вину целиком взял на себя в обмен на лояльность прокуратуры.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Агавелов днем 21 августа остался один в камере, пока соседей выводили на прогулку. Когда они вернулись, мужчина признаков жизни не подавал. Нашли рукописную записку. Автор просил никого не винить, кроме судьи, вынесшей приговор. Такая гибель вызвала удивление, так как склонным к самовредительству его в УФСИН не считали, на учет не ставили.

Последний раз Агавелов контактировал с внешним миром 9 августа. Его выводили по видео-конференц-связи в Верховный суд. Рассматривали апелляционную жалобу Артура. Шансы на удовлетворение она вряд ли имела, но тронуть судей прямодушием вполне могла. На отмене приговора Агавелов не настаивал, процессуальными тонкостями не играл, свободы не требовал:

«Осужденный просит о сокращении срока, ссылаясь на то, что по предложению адвоката он признал обвинение в полном объеме, так как имелась договоренность с государственным обвинителем, который должен был [в прениях] предложить суду назначить ему лишение свободы на срок 13 лет», – зачитал докладчик, судья Виктор Смирнов.

Так как обычно суды не выходят за пределы пожеланий обвинителей, то Агавелов, видимо, мог рассчитывать на то, что больше тринадцати ему не дадут. Может, дали бы и меньше. И если верить апелляционной жалобе, на этом условии он дал цельные показания и признал даже то, что на следствии отрицал.

Но прокурор Наталья Цепкало в прениях попросила 17 лет. Судья Санкт-Петербургского горсуда Ирина Фурманова остановилась на пятнадцати.

Верховный суд, отказывая Агавелову в жалобе, заявил, что назначение наказания является прерогативой суда, и он не обязан придерживаться мнения государственного обвинителя. Для 40-летнего представителя северокавказского этноса, высших заведений не оканчивавшего, эта прописная истина могла стать горьким откровением.

Агавелов вряд ли преувеличивал свою роль. Он сделал многое для обвинения.

Судили мужчину за убийство и сопутствующие преступления. В 2016-м, после сделки на 500 тысяч рублей, был убит покупатель комнаты в коммуналке. Его разделенное и распределенное по сумкам тело нашли на мусорном полигоне в Янино в июле. Агавелова задержали в Махачкале через пять месяцев. Убийства никто не видел, улики были косвенными. Дело расследовали год и передали в суд «сырым». Сотрудник ГСУ СК Петербурга вспомнил в разговоре с «Фонтанкой», что из прокуратуры поступали эмоциональные звонки с упреками, дескать, доказательств прямых нет, а написавший явку с повинной Агавелов может от нее отказаться на первом же заседании.

«Возврата дела никто не хотел. С ним и так намучались. Требовалась твердая признательная позиция обвиняемого», – вспоминает сотрудник.

Интересы Агавелова представлял адвокат Григорий Вертиков. О гибели своего недавнего подзащитного он узнал от «Фонтанки». Вопросу о выманивании у своего клиента признаний в угоду прокуратуре рассмеялся:

– Это все его домыслы. Ситуация, значит, была какая. Я ему говорю: ты определись сам. Если будешь признавать вину, я буду поддерживать тебя до конца, отстаивать твою позицию. Если вину не признаешь, соответственно, [тоже] буду поддерживать. Он должен был принять решение сам. Никакой договоренности не было и не могло быть. Как это может быть, чтобы адвокат шел договариваться с судьей и прокурором? Это, как бы, знаете… Они потом все что угодно говорят. Нет, не было никакой договоренности.

О невозможности торга адвокатов с оппонентами Григорий знает не понаслышке, ведь недавно он находился по ту сторону уголовных баррикад. До весны 2015 года майор юстиции Вертиков состоял на государственной службе следователем ГУ МВД Петербурга и области, расследовал дела, соперничал с защитниками фигурантов.

Перейти на другую сторону его вынудили обстоятельства. 30 марта 2015-го Вертиков напился, сел за руль, устроил во Всеволожске аварию с пострадавшим и постарался сбежать. Очевидцы привязали его ремнем к фонарному столбу и вынудили дождаться наряда ГАИ. Руководство на следующий день анонсировало увольнение следователя по дискредитирующим мотивам.

В лоно адвокатуры Григорий Григорьевич был принят через три месяца (дата получения статуса – 24 июня 2015 года). 3 февраля 2016 года, когда Вертиков зарегистрировал собственную адвокатскую контору, вступило в силу решение суда о штрафе 30 тысяч рублей и лишении прав на 1 год 8 месяцев за пьяную езду.

Прокурор Наталья Цепкало тоже отрицает, что она что-то обещала Агавелову. На его жалобу в Верховный суд она написала возражение и попросила приговор не смягчать.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»