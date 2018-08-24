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Власть
24.08.2018 10:06
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Путин назначил посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом и спецпредставителем по развитию сотрудничества с Белоруссией. Указ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов 24 августа.

«Назначить Бабича Михаила Викторовича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия», — говорится в тексте.

Президент освободил Бабича от должности полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Посол России в Минске Александр Суриков, занимавший пост более пяти лет, также освобожден от должности.

Михаил Бабич ранее служил в ВДВ и войсках КГБ, возглавлял корпорацию «Антей», работал вице-премьером в Подмосковье и Ивановской области. В 2002-2003 возглавлял правительство Чечни. С 2003 по 2011 год — депутат Госдумы. 

 

 

 

 

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