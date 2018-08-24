Нефть Brent начала дорожать. Цена барреля поднялась выше 75 долларов впервые с 31 июля

Стоимость нефти марки Brent превысила 75 долларов за баррель в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже 24 августа.

По состоянию на 06:20 утра, стоимость октябрьских фьючерсов впервые с 31 июля поднялась до 75,04 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI также возросла до 68,17 доллара за баррель.

Первые три недели стоимость нефти Brent падала. Этому способствовало увеличение добычи и запасов в США, а также глобальное падение интереса у инвесторов.

Официальные курсы валют, установленные ЦБ на пятницу, составляют 79,25 рубля за евро и 68,52 рубля за доллар.