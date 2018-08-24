В Петербурге ищут бизнесмена, пропавшего при путешествии из Екатеринбурга в Москву. В «анамнезе» - 4 млн долга

Заявление о пропаже супруга спустя полгода после свадьбы принесла в полицию Красногвардейского района Петербурга гражданка Казахстана. Бизнесмен пропал 10 дней назад, за это время она узнала о накопленных им долгах.

По данным «Фонтанки», свадьбу 27-летняя жительница Алма-Аты и 36-летний пскович сыграли весной этого года. Жили супруги в Петербурге, так как именно здесь находится бизнес главы семейства — компания, оказывающая услуги по it-аутсорсингу для юрлиц. 13 августа директор фирмы сел на поезд в Екатеринбурге, на следующий день он должен был выйти в Москве. Но на Казанском вокзале так и не появился. На связь выходить перестал, все телефоны молчат. За это время расстроенная жена узнала, что коммерсант накопил 4 млн рублей долга перед учредителями и знакомыми. На что он занимал деньги, женщина не знает.

Судя по странице «ВКонтакте», пропавший заходил в соцсеть в половине вечера 14 августа. Его статус на страничке гласит: «Все просто замечательно».