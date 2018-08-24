На территории Нахимовского училища нашли мумию

На территории Нахимовского училища в Выборгском районе Ленобласти нашли иссохший труп неизвестного мужчины. В полицию о страшной находке в поселке Пушное сообщил комендант военного учебного заведения.

Как стало известно «Фонтанке», останки увидели 23 августа, когда вскрыли дверь в деревянном здании бывшей дачи офицеров. Труп без штанов и обуви лежал на полу. Из одежды на умершем была только синяя толстовка.

Комендант училища предполагает, что тело принадлежит сторожу 1955 года рождения. В прошлом году мужчина сдал ключи от дачи и сказал, что уезжает в Петербург. Больше его никто не видел.