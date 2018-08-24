Владелец магазина на Апрашке не смог противостоять перцовому баллону и отдал разбойникам 1,6 млн

Двое разбойников в масках напали на предпринимателя недалеко от станции метро «Лиговский проспект» в Петербурге. С собой у бизнесмена была крупная сумма, которую он вынес из обменника.

Как стало известно «Фонтанке», жертвой налетчиков стал 30-летний владелец магазина ножей и арбалетов в Апраксином дворе. Нападение произошло 23 августа около 14:30. Когда предприниматель выходил из своего «Мерседеса», мужчины в балаклавах распылили ему в лицо перцовый газ и вырвали из рук сумку с 6 700 долларами и 15 000 евро, на которые он ранее обменял в банке «Авангард» 1,6 млн рублей.

После совершенного разбоя нападавшие, одетые в темные футболки и штаны, прыгнули в «Рендж Ровер» и скрылись в неизвестном направлении.

В ГУ МВД России «Фонтанке» сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК России (разбой). Злоумышленников ищут.