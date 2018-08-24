Банк России тоже хочет право блокировать интернет-сайты без суда. В правительстве не против

Центробанк хочет получить право без суда блокировать сайты, которые используются для финансового мошенничества. Об этом 24 августа пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знающие о совещании у вице-премьера Максима Акимова.

По данным издания, законопроект проходит межведомственное согласование. Банк России хочет блокировать интернет-ресурсы, названия которых схожи с другими и могут ввести потребителей в заблуждение. Далее идут сайты, предоставляющие финансовые услуги без лицензии и дающие доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций.

Право блокировать сайты, согласно законопроекту, получит либо председатель Банка России Эльвира Набиуллина, либо ее заместители.

В настоящее время ЦБ может без суда блокировать сайты с фишингом и вредоносными программами в российских доменных зонах .ru и .рф. С января по сентябрь это право регулятор применял 367 раз.

Ранее министерство связи и массовых коммуникаций подготовило поправки в Закон «Об информации», которые позволят блокировать сайты, содержащие «обоснование и оправдание осуществления экстремистской и (или) террористической деятельности» до решения суда.