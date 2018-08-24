СМИ узнали, когда вступят в силу новые санкции против России. Ждать осталось недолго

Документ о введении новых американских санкций против России опубликуют 27 августа, после чего они вступят в силу. Уведомление уже подписали в Государственном департаменте, сообщает 24 августа РБК со ссылкой на источник РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве США.

Собеседник агентства ТАСС сообщил, что 22 августа истек уведомительный период, установленный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием. Публикации решения о санкциях стоит ожидать 27 августа, добавил источник.

Администрация США 8 августа объявила новые антироссийские санкции из-за «использования химического оружия в Солсбери», где в марте, по утверждению Лондона, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Москва все обвинения категорически отвергает. Ограничительные меры предполагают полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

В Госдепе пообещали второй блок санкций, если Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие. В Кремле пообещали зеркальный ответ.