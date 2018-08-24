Эксперты выяснили причину пожара в «Зимней вишне». В светильник попала талая вода

Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово загорелся из-за короткого замыкания в плафонах освещения. К таким выводам пришло «Бюро независимых экспертиз», пишет 24 августа газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, эксперты установили, что в ТРЦ протекала крыша. В марте началась оттепель и внутрь здания стала капать вода, которая попадала в плафоны. Плафоны периодически гасли, но работники не придавали этому особого значения. В день пожара 25 марта светильники сильно залило водой, произошло короткое замыкание и начался пожар.

Специалисты добавили, что в теории звенья электропроводки от короткого замыкания должны защищать автоматические выключатели. В день пожара они не сработали или же их не было вовсе. На записи с видеокамер в день трагедии видно, что после начала пожара лампы продолжают гореть.

Здание торгового центра на проспекте Ленина полностью снесли. На месте обустроят сквер памяти жертв пожара.