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Происшествия
24.08.2018 01:06
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В деле о теракте в метро Петербурга появился джихадист с позывным «Ахмед». Он девять лет числится в розыске

 

Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга. 35-летний Бобиржон Махбубов задолго до взрыва был внесен в картотеку федерального розыска и до сих пор в ней числится.

Как сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, 23 августа Махбубову на два месяца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста будет исчисляться после экстрадиции, если она осуществится.

Гражданину Узбекистана так же заочно предъявлено обвинение в совершении теракта, организации террористического сообщества, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки, вербовке. По версии следствия, Махбубов непосредственно участвовал в подготовке взрыва в петербургском метрополитене и имеет прямое отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Уголовное дело в отношении него возбуждено 17 июля 2017 года, через четыре с половиной месяца после взрыва.

На Ближнем Востоке Махбубов известен как активный участник еще одной запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство». У него позывной «Ахмед», и он якобы находился в списке джихадистов, которых готовили к терактам в Европе.

Бобиржон Муратович Махбубов, родившийся в сентябре 1982 года, находится в федеральном розыске. Инициатором еще в 2009 году выступил отдел внутренних дел узбекского города Андижан. Махбубов обвиняется на родине в незаконном выезде за границу. По возбужденному уголовному делу его избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде. С тех пор в Узбекистане он предположительно не появлялся, на территории России – тоже. Связь с исполнителем петербургского теракта Махбубов держал дистанционно.

Басманный суд Москвы также арестовал заочно уроженца Киргизии Сирожиддина Мухтарова по прозвищу «Абу Салах». Ему вменяется лишь содействие террористической деятельности, то есть вербовка сторонников. Ранее на него указывали как на предполагаемого заказчика теракта.

Теракт в метро Петербурга на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» произошел 3 апреля 2017 года. Погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Потерпевшими признаны 112 человек. Следствие завершено, обвинение предъявлено 11 лицам, дело рассмотрит Московский окружной военный суд. По уголовному делу и другим, связанным с ним эпизодам, задержаны десятки человек. Росфинмониторинг оценил в 150 тысяч рублей  подготовку и исполнение теракта.


© Фонтанка.Ру
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