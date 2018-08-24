Постпред РФ при ООН: более 1,5 млн сирийцев вернулись на родину

Свыше 1,5 млн сирийских беженцев вернулись в свои дома, 96% территории Сирии удалось освободить от террористов благодаря усилиям армии страны при поддержке российских вооруженных сил. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по угрозам международному миру и стабильности в результате актов терроризма.

"При поддержке Вооруженных сил России [сирийской армией] от террористов освобождено более 1,4 тыс. населенных пунктов, свыше 96% территорий перешли под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения, – отметил он. – В результате более 1,5 млн сирийских беженцев уже смогли вернуться на родину".