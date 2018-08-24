Происшествия
F-35A Lightning II аварийно сел на авиабазе во Флориде
Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил аварийную посадку на авиабазе ВВС США Эглин (Флорида), сообщает nwfdailynews. На снимках видно, что самолет приземлился на носовую часть, при посадке подломилась стойка переднего шасси.
UPDATE: Investigation underway into F-35 mishap; plane grounded https://t.co/rrTiZE9LJC #F35 #EglinAFB #LockheedMartin— nwfdailynews (@nwfdailynews) 23 августа 2018 г.
Инцидент произошел примерно в 12:50 по местному времени 22 августа. Причины случившегося выясняются. Пострадавших нет. Также проводится оценка ущерба от случившегося. Издание отмечает, что при посадке могла пострадать система электрооптического прицеливания EOTS (Electro-Optical Targeting System). Проверка ЧП займет около месяца.
Nose-down F-35 grounded during investigation; second F-35 suffers bird strike https://t.co/ORMV0DUUx2 #F35 #Eglin #F35mishap #F35birdstrike— nwfdailynews (@nwfdailynews) 23 августа 2018 г.
Пара F-35A Lightning II должна была покинуть Эглин для участия в авиашоу Thunder Over Michigan 2018 (Мичиган). Между тем, на авиабазе во Флориде заявили, что совершивший аварийную посадку самолет не планировался к участию в мероприятии.
F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).