F-35A Lightning II аварийно сел на авиабазе во Флориде

Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил аварийную посадку на авиабазе ВВС США Эглин (Флорида), сообщает nwfdailynews. На снимках видно, что самолет приземлился на носовую часть, при посадке подломилась стойка переднего шасси.

Инцидент произошел примерно в 12:50 по местному времени 22 августа. Причины случившегося выясняются. Пострадавших нет. Также проводится оценка ущерба от случившегося. Издание отмечает, что при посадке могла пострадать система электрооптического прицеливания EOTS (Electro-Optical Targeting System). Проверка ЧП займет около месяца.

Пара F-35A Lightning II должна была покинуть Эглин для участия в авиашоу Thunder Over Michigan 2018 (Мичиган). Между тем, на авиабазе во Флориде заявили, что совершивший аварийную посадку самолет не планировался к участию в мероприятии.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).