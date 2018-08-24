АСВ подало иск о банкротстве «Домашних денег»

Банк «Интеркоммерц» в лице конкурсного управляющего – АСВ, подал в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве микрофинансовой организации «Домашние деньги», следует из материалов суда.

Иск принят к производству 23 августа.

Компания «Домашние деньги» впервые допустила технический дефолт в конце апреля. Позже компания направляла кредиторам предложения о реструктуризации долгов.

18 августа «Домашние деньги» сообщили кредиторам, что предлагают принять участие в реструктуризации с целью обеспечения возможности восстановления бизнеса и расчета со всеми кредиторами.

В том числе, компания предлагала создать акционерное общество в которое кредиторам предлагалось передать денежные требования с фиксацией их размера по состоянию на первое сентября текущего года.