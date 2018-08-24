Стрельба по полиции у МИД России попала на видео. Нападавший работал в супермаркете Петербурга

Следственный комитет опубликовал запись вооруженного нападения на полицейских в центре Москвы. 31-летний Ренат Кунашев, беспричинно открывший огонь из «Стечкина», жил на три города, зарабатывая в Петербурге.

Видео перестрелки с полицейскими размещено 23 августа на Youtube-канале СКР. Судя по нему, увидевший двух сотрудников Кунашев открыл огонь из пистолета, но с близкого расстояния не попал. Некоторые выстрелы он делал в сторону тротуара или по ногам полицейских, которые спрятались за припаркованной машиной и ответили огнем на поражение.

Перестрелка длилась долго, Кунашев будто бы отмахивался от пролетавших мимо пуль. Огнестрельное ранение он получил, уже скрываясь с места преступления. Его смерть зафиксировали в больнице.

Нападение на сотрудников полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве произошло вечером 23 августа в переулке Сивцев Вражек, в створе которой расположено здание Министерства иностранных дел России. Один полицейский ранен в ногу.

Ренат Кунашев родился в мае 1987 года в селе Кызбурун Баксанского района Кабардино-Балкарии. С 2010-го он регулярно появлялся в Москве, в 2013-м переехал в Петербург и устроился специалистом по товародвижению в торговую сеть «Дикси». Его зарплата составляла около 35 тысяч рублей. По данным «Фонтанки», последнее время Кунашев жил на три города, включая Нальчик. Передвигался поездами и самолетами. По данным банка исполнительных производств, за ним в Кабардино-Балкарии остался долг перед ГИБДД в размере 995 рублей. Социальную сеть погибший посещал за три часа до нападения.

Отец Кунашева зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, работает в Баксане таксистом.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Его расследуют и прекратят в связи со смертью подозреваемого.