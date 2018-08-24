Америка пригрозила санкциями всему миру за покупку у России комплексов С-400

В Госдепе США рассказали о наказании в виде санкций для стран, купивших российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Позицию ведомства донесла журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт, пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости 23 августа.

«Мы против возможной покупки нашими партнерами и союзниками по всему миру С-400», — сказала Науэрт.

На вопрос, могут ли быть введены санкции против других стран, помимо Турции, за приобретение С-400, Науэрт ответила: «Мы ясно дали понять, что именно может спровоцировать санкции по всему миру».

В сентябре 2017 года стало известно, что Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. Турция получит зенитно-ракетные комплексы С-400 в конце 2019 года.