Тренер «Мольде»: Дзюба явно отмечал день рождения не виски с водкой

Наставник норвежского «Мольде» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями относительно первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против санкт-петербургского «Зенита», в котором его команда проиграла со счетом 1:3.

«Последний гол выбил нас из колеи. Дома мы играем на искусственном газоне. И показываем немного другой футбол. Довольно сложно защищаться против таких игроков, как Дзюба. Надо лучше играть в штрафной. В последние 20-25 минут мы не защищались должным образом.

Очень крутая атмосфера на стадионе, когда «Зенит» забивал. Мы впечатлены. Моим ребятам было сегодня в радость играть на такой большой арене при таком большом количестве зрителей.

Кажется, вчера Дзюба (нападающий вчера отметил 30-летие – прим.ред.) пил только воду или какие-то энергетики, но точно не алкогольные напитки... Против Дзюбы вообще сложно защищаться, какой бы стиль вы ни выбрали. Сначала мы контролировали ситуацию. Но потом сказалось то, что мы играли на натуральном газоне», — заявил Сульшер.

Наставник "Зенита" Сергей Семак заявил,что в этом противостоянии ещё ничего не решено.Ответная игра команд состоится в Норвегии через неделю.