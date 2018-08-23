Кузнецова сыграет с Винус Уильямс в первом круге US Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова встретится с американкой Винус Уильямс в первом круге четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема – US Open. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Нью-Йорке.

33-летняя Кузнецова получила wild card (специальное приглашение) для участия. 37-летняя Уильямс посеяна на турнире под 16-м номером. Россиянка побеждала на US Open в 2004 году. Уильямс дважды становилась чемпионкой US Open (2000, 2001).

Предстоящая встреча станет 11-й в истории противостояния спортсменок. Впервые теннисистки встретились в 2003 году в первом круге Australian Open, победу тогда одержала американка. Кузнецова пять раз побеждала Уильямс, американка также пять раз оказывалась сильнее россиянки. Последний раз теннисистки встречались на турнире в Майами в 2017 году, победа в том матче осталась за Уильямс.

Ранее в интервью "Фонтанке" петербурженка Кузнецова рассказала, почему не тренируется в родном городе.