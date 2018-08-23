Сухогруз из Петербурга арестован в ЮАР. Он предположительно перевозит взрывчатку

Портовые власти ЮАР задержали по подозрению в перевозке запрещенного груза судно «Лада». Оно приписано к Петербургу. По предварительным данным, экипаж перевозит в Нигерию оружие массового поражения.

Как сообщает 23 августа информагентство News24 со ссылкой на Национальное портовое управление Transnet, «Ладу» задержали после захода в Порт-Элизабет. Она выгрузила 14 контейнеров, доставленных в ЮАР по заказу индийской компании. На борту оставались еще 20. Конечным пунктом сухогруза значился крупнейший город-порт Нигерии Лагос.

По данным прессы, портовые власти проводили проверку 19 августа и получили информацию, что в контейнерах «Лады» содержатся оружие массового поражения и взрывчатка. Претензий к выгруженным в Порт-Элизабет контейнерам у полиции нет.

Сухогруз принадлежит петербургской судоходной компании «Трансфлот», указано на ее сайте.

«Наши суда выполняют, в том числе, длительные рейсы… в порты западного побережья Центральной Африки. Разнообразие перевозимых товаров также выросло и теперь включает в себя генеральные, навалочные грузы, контейнеры и различные виды оборудования», – сообщает «Трансфлот». Владельцем и гендиректором компании СПАРК указывает Алексея Суровцева. В уставных документах указаны только номера стационарных телефонов, по ним никто не отвечает.

«Лада» водоизмещением 4,5 тысячи тонн построена в 2000 году, длина составлят 99 метров, ширина 14. По данным Marinetraffic.com, сухогруз находится у Порт-Элизабет с 19 августа.