СМИ сообщили о гибели стрелка, открывшего огонь по полицейским в Москве

Стрелок, устроивший пальбу по полицейским в центре Москвы, скончался в больнице вечером 23 августа. Об этом сообщает канал Рен ТВ.

31-летний мужчина получил ранение головы. Медикам не удалось спасти его жизнь.

В пресс-службе столичного МВД уточнили, что неизвестный стрелял в двух сотрудников полиции полка по охране дипломатических представительств. «В соответствии с ФЗ "О полиции" сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате нападавший был ранен», — пояснили в ведостве.

О стрельбе на улице Сивцев Вражек стало известно вечером 23 августа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 317 УК РФ.