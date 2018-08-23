СКА начал турнир им. Пучкова с победы над "Куньлунем"

Первый матч хоккейного клуба СКА на турнире имени Н.Г. Пучкова завершился победой над клубом из Китая "Куньлунь Ред Стар". Армейцы с Невы выиграли со счётом 4:1.

Голы у СКА забили Евгений Кетов (17 минута), Евгений Кетов (43), Наиль Якупов (55) и Артем Земченок (59). Автором единственной шайбы у "Куньлуня" стал Брэндон Ип (26).

Следующим соперником петербургской команды на турнире станет омский "Авангард". Игра пройдет уже в пятницу, 24 августа.

Напомним, в рамках подготовки к сезону 2018/19 СКА идёт пока со стопроцентным результатом: шесть побед в шести контрольных матчах.

Первый матч регулярного сезона КХЛ сезона 2018/19 СКА проведет 1 сентября в Казани против местного «Ак Барса» – действующего обладателя Кубка Гагарина.