Семак о победе над "Мольде": серьезного преимущества у нас нет, будем готовиться к очень сложному поединку через неделю

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" прокомментировал победу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы над норвежским "Мольде" (3:1).

"В первом тайме тяжело втягивались в игру, и, к большому сожалению, пропустили. Так же было и в матче с «Уралом». Сложно возвращаться в игру эмоционально и физически, уступая в счете. Ребята молодцы — во втором тайме играли гораздо лучше, создавали моменты и хорошо, что смогли забить. Заслуженно победили, но жаль, что пропустили. Понимаем, откуда приходят мячи — практически единственный полумомент у наших ворот завершился пропущенным голом. Во втором тайме игроки «Мольде» хорошо контратаковали. В целом, это хорошая и крепкая команда, поэтому вдвойне почетно отыграться и одержать победу. Прекрасно понимаем, что это двухраундовое противостояние. Самый важный матч – ответный, и в нашем противостоянии еще ничего не решено", – заявил Сергей Семак.

В ответной игре с "Мольде" 30 августа в Норвегии "Зениту" придётся играть на искусственном поле. По словам главного тренера петербургского клуба, это будет играть большую роль.

""Мольде" привык играть на синтетическом газоне, в этом есть определенный плюс для них. Если взять статистику их выступлений в чемпионате, то дома они играют лучше, чем на выезде. Сложно сказать, с чем это связано. Еще раз повторюсь: симпатичная и крепкая команда. Уверен, нам будет очень сложно. Никакого серьезного преимущества у нас нет, будем готовиться к очень сложному поединку через неделю", – сказал Семак.

Напомним, следующий матч "Зенит" проведет на выезде с "Уфой" 26 августа в рамках чемпионата Российской премьер-лиги. А уже после этого, 30 августа отправится в Норвегию на игру с "Мольде", по итогу которой определится участник группового этапа Лиги Европы.