Стивен Сигал стал российским предпринимателем

Американский актер Стивен Сигал зарегистрировал ИП в инспекции Федеральной налоговой службы в подмосковном городе Электросталь. Как следует из данных базы СПАРК, документы поступили в ведомство 15 августа, зарегистрировали ИП 20 августа.

В разделе о виде деятельности указано, что новоиспечённый предприниматель собирается реализовывать идеи в сферах звукозаписи, издания музыкальных произведений, исполнительского искусства, спорта и развлечений.

Американский актёр получил гражданство РФ в 2016 году. Спустя два года Сигала назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.