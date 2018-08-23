В ФРГ арестовали подозреваемого в терроризме россиянина

Следственный судья Федеральной судебной палаты ФРГ постановил поместить в предварительное заключение гражданина РФ Магомеда-Али Ц. Об этом в четверг, 23 августа, сообщила Федеральная прокуратура Германии, пишет DW.

По данным онлайн-издания журнала Der Spiegel, Магомед-Али является выходцем из Чеченской Республики.

Магомед-Али Ц. был задержан 22 августа по месту проживания в Берлине силами берлинской и федеральной полиции с участием спецназа. По данным прокуратуры, 31-летнего мужчину подозревают в подготовке тяжкого преступления с использованием взрывчатых веществ на территории ФРГ совместно с 22-летним Клементом Б., который был задержан в апреле прошлого года во французском Марселе.

По данным прокуратуры, оба задержанных в конце октября 2016 года приобрели большое количество компонентов и произвели взрывчатое вещество TATP (трипероксида ацетона), которое хранили в своей квартире в Берлине. Организовать теракт на территории Германии им помешали превентивные действия полиции в отношении находящегося под наблюдением спецслужб Магомеда-Али.

Опасаясь разоблачения, подозреваемые решили разъехаться. Клемент Б. уехал сначала на запад Германии, в Ахен, а оттуда во Францию, где 18 апреля 2017 года был задержан. Магомед-Али Ц. оставался все это время в Берлине.

Как сообщила прокуратура, номер телефона Клемента Б. был сохранен в смартфоне Аниса Амри, который 19 декабря 2016 года совершил теракт на рождественском базаре в Берлине. Однако у следствия нет никаких сведений о том, что Клемент Б. или Магомед-Али Ц. участвовали в совершении теракта.