Захара Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину

Власти Боснии и Герцеговины не разрешили въезд российскому писателю Захару Прилепину на территорию страны. Об этом писатель написал в четверг в Facebook.

"Сегодня, 23 августа, по дороге из Белграда в Баня-Луку, куда я был приглашен в качестве почетного гостя и участника Собрания Кочича, меня задержали на границе с Боснией и Герцеговиной", – написал Прилепин.

По словам писателя, он вернулся в Белград. Он пояснил, что ехал на творческую встречу в народную библиотеку. На странице в Facebook Прилепин отметил, что основанием в отказе на въезд стал официальный документ министерства безопасности республики. В нем указано, что въезд писателю запрещен в связи с угрозой государственности и международным отношениям.

Захару Прилепину также закрыт въезд на Украину. Писатель занимал пост заместителя командира батальона армии самопровозглашенной Донецкой народной республики до июля текущего года.