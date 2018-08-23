«И ты там наказывай, кого надо, пожестче». Новая газета опубликовала ещё одно видео с пытками из ярославской колонии

Новый ролик с избиениями заключённых из ярославской колонии №1 опубликовала «Новая газета» 23 августа. Видео журналистам передали юристы фонда «Общественный вердикт», которые ранее обнародовали запись с издевательствами над осуждённым Евгением Макаровым.

Редакция не знает, когда точно было снято видео, предположительно, запись велась в декабре 2016 года с помощью камеры видеорегистратора, закреплённой на лацкане сотрудника. В кадрах мелькают как герои предыдущего сюжета с пытками — Бровкин, Ефремов, Мамоян – так и новые персонажи.

На кадрах видно, как сотрудники колонии, а также другие люди, чьи лица прикрыты масками, выстраиваются в две линии вдоль стен коридора. Сквозь этот строй прогоняют четверых заключённых, их с разных стороны бьют руками и дубинками. Тюремщики комментирую действо: «Суслики бегут!» — «Плохо бегут!» — «Надо поторопить».

Хозяин регистратора, заглянув в свой служебный кабинет, отдает подчиненным распоряжения: «И ты там наказывай, кого надо, пожестче».

В конце заключённых уводят в дальнюю комнату, за ними толпой отправляются сотрудники колонии с дубинками.

Об издевательствах над Евгением Макаровым стало известно в июле 2018 года после публикации «Новой газеты» видеозаписи из комнаты воспитательной работы в ярославской колонии №1. Пыткам заключённого подвергали за год до этого, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Сейчас задержаны 12 из 18 предполагаемых участников. При допросах в качестве подозреваемых сотрудники УФСИН назвали фамилии руководителей, которые якобы знали о пытках.