Стрельба в центре Москвы: неизвестный открыл огонь по полицейским

Следственный комитет России вечером 23 августа на своем сайте сообщил о нападении на полицейских в центре Москвы, по факту возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 23 августа 2018 года вечером мужчина, двигаясь по переулку Сивцев Вражек в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей», — говорится в тексте официального сообщения.

В ответ на противоправные действия сотрудники полиции применили табельное оружие. Злоумышленник обезоружен, и с ранением доставлен в "медицинское учреждение Москвы".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 317 УК РФ.