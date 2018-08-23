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Спорт
23.08.2018 22:37
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"Зенит" снова пропустил, но выиграл. Европа увидела очередной "камбэк"

Акция в поддержку Нобоа, Миллер и Фурсенко в качестве секундантов и гол плюс пас от Антона Заболотного: отдел спорт «Фонтанки» рассказывает, как «Зенит» обыграл команду «Убийцы с лицом младенца» в Лиге Европы, проигрывая после первого тайма.

"Зенит" снова пропустил, но выиграл. Европа увидела очередной "камбэк"

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Футбольному клубу «Зенит» осталось сделать последний шаг на пути к групповому этапу Лиги Европы. Норвежский клуб «Мольде» несмотря на то, что его тренирует экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер, известный по прозвищу «Убийца с лицом младенца», уж точно не тот соперник, которого стоило бояться до дрожи. Впрочем, так же казалось и перед противостоянием с минским «Динамо». Так что 23 августа нужно было быть максимально собранными с самого начала.

Состав на первый матч с норвежцами трудно было предугадать. До конца года выбыл ключевой игрок нынешнего «Зенита» – полузащитник Кристиан Нобоа. Из-за красной карточки, полученной в ответной встрече с минским «Динамо», пропускал игру полузащитник Леандро Паредес, только-только начавший приносить реальную пользу команде. И хотя есть мнение, что именно благодаря его удалению удалось пройти самобытный белорусский клуб, хочется надеяться, что Семак провел с аргентинцем беседу, были приняты дисциплинарные меры и талантливый футболист в будущем не будет так подводить команду. На игре против «Мольде» Паредес сидел на трибуне вместе с женой.

В поддержку Нобоа клуб организовал перед матчем акцию. На арене «Санкт-Петербург» был установлен стенд с изображением футболиста и облачками, в которых каждый мог пожелать эквадорцу скорейшего выздоровления. Болельщики «Зенит» с большим желанием откликнулись на флешмоб: уже за 40 минут до начала игры все облачка были заполнены, и зрители писали свои пожелания в пространстве между ними. В раздевалке на месте Нобоа повесили майку с пингвиненком и подписью «Мы с тобой». Трудно даже представить, насколько сейчас тяжело эквадорскому полузащитнику, но такая поддержка дорогого стоит.

В стартовом составе в итоге вышли вратарь Андрей Лунев, защитники Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Миха Мевля и Игорь Смольников, полузащитники Матиас Краневиттер, Эрнани, Далер Кузяев и Роберт Мак, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. Особые чувства вызывала связка Эрнани – Краневиттер в центре поля: двум футболистам, игра которых в прошлом часто вызывала вопросы, представился случай показать свою состоятельность перед главным тренером и болельщиками. Забегая вперёд, скажем: получилось так себе.

Главный впечатлением от начала игры стал перфоманс Виража. На первых минутах они фанаты развернули гигантский баннер со своеобразной аллюзией на фильм Гая Ричи «Большой куш»: глава «Газпрома» Алексей Миллер и президент «Зенита» Сергей Фурсенко – в роли секундантов, а главный тренер Сергей Семак – боксер в шляпе с полями. По бокам букмекерские коэффициенты на победу сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых клуб участвует.

На поле же начало было многообещающим. Суперпас от Дзюбы между пятью футболистами, на который лишь немного не успел Эрнани, и удар уже самого Артема, попавший в штангу. Фанаты после такого затянули «Доминируй, унижай». Дзюба как всегда был очень активен в чужой штрафной, но поддержки у форварда поначалу почти не было.

"Зенит" снова пропустил, но выиграл. Европа увидела очередной "камбэк"

Отсутствие Нобоа и Паредеса сказывалось. У Эрнани и Краневиттера в организации атак совершенно ничего не получалось. И все-таки преимущество «Зенита» было очевидным. Тем обиднее была ошибка Михи Мевли : словенец сбросил мяч головой в центральную зону, где оказался норвежский полузащитник Эйрик Хестад. Скандинав размашистым ударом легко вывел свою команду вперед. Со стороны могло показаться, что вина в эпизоде была не только Мевли: в зоне, куда сбрасывал 23 номер «Зенита», предательски не хватало опорного полузащитника. Поэтому замена Краневиттера на Александр Ерохина в начале второго тайма была логичным решением Семака.

В середине второго тайма опять сработала связка Дриусси и Дзюбы: оба были одними из самых активных и полезных в завершающей стадии у «Зенита» в этом матче. Именно они и соорудили первый гол: с подачи аргентинского форварда забил заслуженный мастер спорта, в среду отметивший 30-летие.

Трибуны задышали – футболисты прибавили. Осознанных решений по-прежнему не было, зато в воздухе запахло озоном. Эта активность трансформировалась в голы. Сперва Дзюба, сместившись в центр с правого фланга, левой ногой закрутил в дальний угол, отскок от штанги первым поймал Антон Заболотный, вышедший на замену вместо Игоря Смольникова. Для экс-форварда исчезнувшего «Тосно» этот гол стал вторым за «Зенит».

Точку в игре после подачи пятого углового поставил Мевля, реабилитировавшись за ошибку в собственной обороне: словенец успел к отскоку мяча от колена Заболотного. У воспитанника ЦСКА в итоге гол плюс пас – и такого с ним в «Зените» не случалось. 3:1 как итог – неплохой счёт после домашнего матча перед поездкой в Норвегию на следующей неделе.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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