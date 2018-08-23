Глава администрации «Смольнинского» задержана по делу о мошенничестве

Глава администрации муниципального образования «Смольнинское» Наталья Смирнова задержана в Петербурге по делу о хищении 9 млн рублей при благоустройстве Центрального района. Следствие планирует ее арестовать.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 23 августа после допроса в ГСУ ГУ МВД Петербурга и области Смирнову уведомили о привлечении к делу в качестве подозреваемой и задержало ее на двое суток.

По версии следствия, при проведении открытого конкурса на контракт по благоустройству внутридомовой территории жилых домов были искусствено созданы условия для победы подконтрольной компании. По подложным документам приема-передачи выполненных работ стоимость фактически невыполненных работ составила почти 8,95 миллионов рублей, их перевели на счет подрядчика.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили появление подозреваемой в деле и ее процессуальное задержание.

Наталья Смирнова работает в местном самоуправлении с 2010 года, до «Смольнинского» возглавляла администрацию муниципалитета «Дворцовый округ». Ей присвоен классный чин – действительный муниципальный советник 1 класса.