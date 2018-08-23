Помпео и Лавров поговорили о Сирии, Буте, Ярошенко и Сенцове

23 августа по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Майка Помпео. При обмене мнениями по актуальным международным темам основное внимание было уделено ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы Лавров подчеркнул, что "складывающаяся обстановка в мире требует сопряжения усилий наших стран в преодолении общих вызовов и угроз, чему препятствует продолжающаяся в Вашингтоне деструктивная линия на подрыв отношений между Россией и США".

Российский министр также призвал незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом гражданки России Марии Бутиной, в очередной раз привлек внимание к ситуации с Константином Ярошенко, Валерием Бутом и другими россиянами, оказавшимися в американских тюрьмах в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года.

Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание в РФ по обвинению в участии в террористической деятельности украинского режиссера Олега Сенцова, на что "ему были даны соответствующие разъяснения", добавляет МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили также график предстоящих контактов.